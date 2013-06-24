Перший медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1, який придбали за забрані на платформі UNITED24 кошти, відправлений на фронт.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«Вчора передав військовим медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Він буде рятувати життя поранених. Гелікоптер придбали завдяки пожертвам через фандрейзингову платформу UNITED24. Загалом до платформи долучаються люди зі 110 країн світу», - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що Мі-2 — перший гелікоптер, який купили завдяки UNITED24, але, судячи з перших відгуків військових та медиків, "точно не останній". Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км, зі швидкістю до 200 км/год.

«На борту гвинтокрила — медичне обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Гелікоптер модернізувало талановите українське виробництво, але називати його не будемо з міркувань безпеки», - зауважив Федоров.

Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори Garmin, оновлену частину кабіни та українську систему моніторингу польоту. Усе це дозволило зменшити вагу гелікоптера на 400 кг.

«Гвинтокрил забирав військовий, який щойно повернувся з Нікополя. Він подякував кожному, хто донатить на UNITED24 та вірить в українську армію», - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров поінформував, що рамках проєкту «Армія дронів» 72-й бригаді Чорних Запорожців передали надсучасний дрон-розвідник DJI Matrice 300.