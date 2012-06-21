Красноградський фізкультурно-оздоровчий комплекс став найбільшим з усіх побудованих у Харківській області. Будівля 63 метри завдовжки, 24 — завширшки, висота бані — 15 метрів. У комплексі працюють секції футболу, баскетболу, спортивних танців, карате, важкої та легкої атлетики. За запевненням господарів нового палацу спорту, кількість відділень розширюватимуть. Тут уже придбали обладнання для боксу й волейболу.
«Цей ФОК ми будували всі разом, готувалися до відкриття півтора року, — зазначив голова Красноградської райдержадміністрації Євген Третяков. — Маю ще одну гарну новину для всіх, хто займається спортом. У 2016 році наш район посідав у Харківській області за розвитком спорту 30-те місце, на сьогодні Красноградщина виборола 1-ше місце за підсумками 2018-го. Ми з вами будували не тільки приміщення, а й спортивне майбутнє Красноградщини».
Днями в комплексі відбувся перший міжрайонний турнір з волейболу на кубок голови Харківської облдержадміністрації. Під час відкриття головної спортивної споруди району голова ХОДА Юлія Світлична передала керівництву ФОК сертифікат на нове медичне обладнання для закладу й акцентувала на комплексному підході в підтримці спорту в регіоні.
«Ми намагаємося зробити все, щоб у дітей були умови для занять спортом. Подібний спортивний комплекс тиждень тому було відкрито у Золочівському районі. Сьогодні розпочинаємо будівництво ще трьох: у Дергачівському, Краснокутському та Чугуївському районах. Робитимемо все, щоб у кожному з 27 районів Харківської області були такі гарні сучасні умови», — зазначила голова ХОДА.