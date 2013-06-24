Заходи з інформування населення щодо ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами (ВНП), обговорювались під час зустрічі представників Мінреінтеграції та Херсонської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє Урядовий портал.

У підсумку зустрічі представник Мінреінтеграції передав Херсонській ОВА 2 тисячі роздаткових матеріалів для інформування населення з мінної безпеки. А також – учнівські зошити та банери для шкіл звільнених районів області. Найближчим часом планується передати на Херсонщину ще 100 тисяч роздаткових матеріалів з мінної безпеки.

Відповідно до бази даних Мінреінтеграції щодо обліку постраждалих від мін і невибухнувших боєприпасів, Херсонська область залишається однією з найбільш забруднених ВНП територій. З початку року тут зафіксовано 28 інцидентів, пов’язаних з підривами цивільних на мінах і нерозірваних боєприпасах. Внаслідок цих інцидентів постраждали 43 особи, з них 17 людей загинули, а інші – дістали поранення.

Зазначимо, що Мінреінтеграції в межах роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій проводить постійну роз’яснювальну роботу з метою навчання населення звільнених територій ризикам, пов’язаним з ВНП.