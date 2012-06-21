Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Дніпро-Бузькому лимані, поряд з піщаним кар’єром Херсонського морського торгівельного порту зафіксовано загтбель майже двох мільйонів особин риби. Цю подію зареєстрували співробітники Херсонського рибоохоронного патруля, про що відразу ж повідомили органи влади, екологічні установи, правоохоронців. З’ясувалося, що риба загинула на ділянці в 300 метрів завдовжки та десять метрів завширшки. За попередніми підрахунками спеціалістів, до зони екологічного лиха потрапило 960 тисяч особин тарані, 933 тисячі плоскирки, 30 тисяч мальків судака та дев’ять тисяч – коропа.
Із ситуацією на місці події розбиралися представники Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, екологічної інспекції Чорного моря, морського торговельного порту та поліція Голопристанського району. За словами керівника Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації Юрія Попутька, наразі взято зразки води, які відправлено на експертизу, днями очікуються результати. Також чиновник висловив версію події. Не виключено, що під час роботи землесосного снаряду глибоко підірвано пласт піску, який і спричинив великий викид отруйного газу. Поруч з піщаним кар’єром відчувається запах сірководню.
Цієї версії притримуються і представники рибоохоронного патрулю. Вони також встановили, що вода має специфічний запах, характерний для сірководню. Ймовірно, причиною загибелі риби стали днопоглиблюванні роботи, зокрема видобуток піску. В результаті чого був порушений рельєф дна, в якому знаходився отруйний сірководень, який і спричинив задуху риби. Натомість, це попередня версія події, зараз на місці працюють правоохоронці спільно із екологами. Опитані співробітники морського торгівельного порту та представники департаменту екології, до Одеси на експертизу відправлені проби води.
Як зазначив Юрій Попутько, це – найбільш масштабне екологічне лихо за останні десятиріччя на Херсонщині. А голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв заявив, що, без сумнівів, є порушення діючого законодавства та всі винні мають бути притягнені до відповідальності. Слідчі Голопристанського району вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод, за що в Кримінальному кодексі передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Водночас обласна влада закликала місцевих жителів, які живуть поруч з місцем замору, не збирати та не вживати отруйну рибу. А управлінням державної споживчої служби та Держпраці в Херсонській області доручено провести моніторинг продажу риби на ринках, щоб запобігти потраплянню неякісного товару на ринки області.