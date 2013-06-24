На звільнених територіях Херсонської області поступово відновлює роботу Державна міграційна служба. Громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до Високопільського, Великоолександрівського та Нововоронцовського сектору ДМС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це стало відомо під час засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Також в області працює мінібус з двома мобільними робочими станціями. Найближчими днями відновить роботу електронна черга.

Консультації з питань відновлення паспортних документів можна отримати за телефонами:

• гаряча лінія УДМС України в Херсонській області: (095) 114-22-28;

• Великоолександрівський сектор: (098) 386-15-61;

• Високопільський сектор: (097) 002-93-22;

• Нововоронцовський сектор: (068) 597-27-97.

Нагадаємо, що від 17 листопада українці можуть отримувати свої паспорти за місцем свого фактичного перебування в інших територіальних підрозділах Державної міграційної служби. Готові документи надсилатимуться для видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України.