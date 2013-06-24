В історичній виноробні князя Трубецького, яка розташована в тимчасово окупованому селі Веселе на Херсонщині, російський ворог замінував доступ до виноградників та понищив обладнання лабораторії. Робота відомого шато паралізована.

Про це повідомили на сторінці Prince Trubetskoi Winery у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Частково понівечено обладнання лабораторії, майно ресторану та магазина. Виробнича частина виноробні лишається неушкодженою. Доступ до виноградників заміновано, тому ми не маємо змоги проводити сільськогосподарські роботи, такі як підрізку лози тощо», - йдеться у повідомленні.

В дописі херсонські винороби додають, що співробітники не постраждали. Вони розповідають, що на даний момент не можуть здійснювати прямий продаж продукції через відсутність доступу до складу в Гостомелі, проте поки їх вина є ще в деяких магазинах та картах ресторанів.

Prince Trubetskoi Winery єдине історичне шато в Україні. Більше 120 років тут виробляють якісні українські вина з винограду, вирощеного на власних виноградниках, які є переможцями численних міжнародних виставок.

«Виноробне господарство князя П.М. Трубецького» – це унікальний об’єкт винного туризму в Україні. Збір врожаю приваблює на виноробню Трубецького велику кількість туристів не лише з України, але і Європи.

У 2013 році була завершена реконструкція історичної будівлі виноробні 1900 року з вежею та оглядовим майданчиком, в якому обладнано дегустаційні зали, встановлено 8 галерей винних підвалів часів Трубецького, які використовуються для витримки та зберігання вин.

24 лютого президент рф володимир путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді російські війська неодноразово порушували закони і звичаї ведення війни: обстрілюють мирне населення, в тому числі із забороненої зброї, використовують цивільних як «живий щит».