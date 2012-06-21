Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Протягом цієї весни Хмельницький обласний художній музей здійснює освітньо-виставковий проект «Арт-перетин. Єгоров. Ройтбурд. Гусєв. Відкрита майстерня», що реалізується за підтримки програми CultureBridge та фінансується Європейським Союзом.
Проект має на меті розвиток громади та мистецького середовища в області шляхом міжрегіональної громадської та творчої співпраці. Це комплекс просвітньо-експозиційних заходів у співпраці з фахівцями інших регіонів країни.
Так протягом березня-квітня відкрита виставка художників різних арт-генерацій: Юрія Єгорова (1926-2008), одного з засновників сучасної одеської школи живопису, Олександра Ройтбурда (1961 р. н.), представника українського трансавангарду та директора Одеського художнього музею, та Ігоря Гусєва (1970 р. н.), представника медіального живопису, що входить до топ-25 найбільш успішних художників України. Також в рамках освітньої програми – лекції, дискусії та майстер-класи.
Музей провів відкритий конкурс на участь у триденній майстерні. А в творчому перетині взяли участь понад 30 митців, музейників, викладачів мистецьких шкіл, творчих особистостей з віддалених містечок та сіл області, які отримали можливість ознайомитись з мистецьким доробком представників трьох поколінь одеського живопису, перейняти успішний досвід щодо побудови творчої кар’єри від міжнародно визнаних художників та отримати теоретичні знання від знаних мистецтвознавців. За результатами відбору ідей творчих проектів, що будуть подаватися учасниками відкритої майстерні до 30 квітня, передбачається створення експозиції. У планах проекту на квітень – продовження експонування виставки, екскурсійна, лекційно-дискусійна програма від знаних українських мистецтвознавців.