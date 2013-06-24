Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма на Канарських островах зруйнувало десятки будинків та змусило понад 5 тисяч місцевих жителів залишити домівки. Розпечена лава вогняним потоком мчала зі схилів вулкана, спалюючи все живе на шляху. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес терміново вилетів у Ла-Пальму, щоб особисто наглядати за рятувальними роботами в зоні лиха. Він скасував свій візит до Нью-Йорка, де цими днями відкрилася Ген-асамблея ООН.

«Наш пріоритет — гарантування безпеки громадян Ла-Пальми, які можуть стати жертвами наслідків цього виверження», — заявив Педро Санчес. В іспанському уряді побоюються, що розпечена лава може стати причиною пожеж. Про людські жертви офіційних повідомлень поки що немає. Місцева влада видала накази про термінову евакуацію жителів чотирьох сіл, які опинилися в зоні стихійного лиха. Було евакуйовано понад 500 туристів, які перебували на острові цими днями.

Виверження вулкана Кумбре-В’єха трапилося 50 років тому. За тиждень до виверження, яке було минулої неділі, науковці зафіксували на острові понад 22 тисячі підземних поштовхів.