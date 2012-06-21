Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Міжнародна експедиція польських і французьких археологів виявила на Кіпрі в місті Неа Пафос майданчик для жертвоприношень поблизу древнього храму, який, судячи з усього, був споруджений на честь богині Афродіти. Це перша подібна знахідка для Кіпру. Інформацію про неї оприлюднило Міністерство освіти і науки Польщі.

Відомо, що в XII столітті до н. е. пагорб, де було знайдено унікальну знахідку, мешканці острова вважали священним місцем. Саме тоді мікенці спорудили тут святилище на честь Афродіти, яка, як випливає з міфів, була народжена на Кіпрі. Коли острів потрапив під владу Птолемеїв, місто Неа Пафос перетворився в адміністративний і фінансовий центр острова. Таким він залишався і при пануванні Стародавнього Риму.

З 2017 року археологи працюють на височині, де розташовувався храм Афродіти. Майданчик для принесення ритуальних жертв, а також для куштування їжі, приготовленої на жертовному багатті, було видовбано у товщі скелі. Поруч знаходився кам'яний вівтар, де тварин приносили в жертву божествам.

Експерти вважають, що жертовний вівтар і місце для жертовних бенкетів були споруджені і активно використовувалися в період з II ст. до н.е. по II ст. н.е. Швидше за все, храм і жертовники біля нього люди змушені були залишити після сильного землетрусу, що трапився на Кіпрі в 150 р н.е.

Історики вважають, що жертовний комплекс відноствся саме до храму Афродіти, розташованому неподалік. Однак, поки доказів цьому не знайдено, і археологи продовжують роботу.