У присутності Президента Володимира Зеленського було підписано меморандум про співпрацю між Міноборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА. З української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, з турецької — генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

Згідно з документом, у центрі поблизу Василькова здійснюватимуть навчання й підготовку персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як заплановано, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме кілька таких центрів.

За інформацією Міністерства оборони, наступним етапом буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть вітчизняні фахівці.