За домовленістю Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та ректора Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Віктора Андрющенка офіс регіонального центру буде розташований на базі вишу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Регіональні центри – ключові ланки у нашій пошуковій роботі. Саме через них буде надходити первинна пошукова інформація щодо зниклих земляків. Київщина – регіон, який пережив жорстоку окупацію, бачив звірства загарбників, катування мирних мешканців. Дуже багато людей зникло безвісти саме тут. Тому працювати регіональному Координаційному центру доведеться у режимі 24/7. Маю великі сподівання, що допоможемо знайти зниклих, відновити зв’язок з тими, кого шукають рідні. І щиро дякую кожному, хто сприяє відкриттю таких Координаційних центрів», – наголосив Олег Котенко.

Своєю чергою Віктор Андрущенко подякував Уповноваженому зі зниклих безвісти за важливу роботу та запевнив у всебічній допомозі. Сьогодні надважливо, щоб родини зниклих осіб відчували підтримку, зауважив очільник вишу.

Зв’язатися з регіональними координаторами можна безпосередньо за номером телефону: (097) 433-46-22 або через гарячу лінію: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих безвісти можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.