«Наша головна мета — щоб кожен медичний працівник у кожному куточку країни за січень отримав гарантовану урядом ринкову заробітну плату. Одразу хочу заспокоїти медиків, які цього місяця отримали стандартні аванси без підвищення. Усі нарахування та надбавки буде виплачено наприкінці розрахункового місяця разом із заробітною платою», — запевнив лікарів під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Держава готова дофінансувати лікарні, які не спроможні виплачувати медпрацівникам підвищену зарплату. Це відбуватиметься за окремим пакетом НСЗУ, який видаватимуть на пів року, повідомляє Укрінформ. МОЗ верифікуватиме кожен медзаклад, який декларуватиме потребу в допомозі від держави.

«Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а медичний колектив працює за мінімалку, абсолютно неприпустима, — наголошує профільний міністр. — Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату».