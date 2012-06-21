Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Цьогорічним пріоритетом всеукраїнської акції «Серце до серця» стане збір коштів на придбання кардіологічного медичного обладнання для дитячих лікарень. І це особливо актуально для Луганщини. Про це заявив на брифінгу директор державного навчального закладу «Луганський центр професійно-технічної освіти» державної служби зайнятості, організатор акції в області Євген Назаров.
«Центр профосвіти спільно з громадською організацією «Регіон 13» стали ініціаторами того, щоб акція повернулася на Луганщину, і в перший же рік після її відродження ми допомогли дітям з очними захворюваннями. Благодійний фонд «Серце до серця» завжди йде назустріч Луганщині, навіть, якщо зібраних в області коштів не вистачає на необхідне обладнання», – підкреслив Євген Назаров.
За його словами, у позаминулому році за підсумками акції було придбано обладнання для Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Пристрій допомагає діагностувати патологію зору на ранній стадії. Його вартість склала понад 70 тисяч гривень. У 2018 році завдяки акції для пологового будинку у Сєвєродонецьку придбано обладнання для ранньої діагностики глухоти. Старт нинішньої акції призначено на 1 квітня.