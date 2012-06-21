Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Особливо в області бракує спеціалістів хірургічного профілю. Про це доповів директор обласного Департаменту охорони здоров’я Валентин Шкорубський.
За його словами, сьогодні в області працюють 17 центрів первинної медико-санітарної допомоги, у складі яких 112 амбулаторій та 210 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. Щороку центри приймають до 2,7 мільйонів пацієнтів.
«Якісні показники роботи лікарів первинної ланки в цілому відповідають нормативам, але укомплектованість Центрів лікарськими кадрами становить 76,1 %, потреба в лікарях – 32 спеціалісти», – каже посадовець.
А ось у мережі лікарень, в яких надається спеціалізована медична допомога (їх в області – 20) потреба у лікарях складає 152 спеціалісти, з них 64 хірургічного профілю.