Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Соціальна роль цієї дороги полягає у тому, що вона з’єднує прифронтову Станицю Луганську з іншою територією української Луганщини. А якщо згадати, що саме у Станиці Луганській знаходиться єдиний пішохідний контрольний пункт в’їзду-виїзду на окуповану територію, то саме «дорогою життя» люди, які щоденне її перетинають (близько 10 тисяч осіб в день!) прямують в Україну.
Наразі розпочато поточний середній ремонт на двох ділянках, котрі мають найбільші ушкодження. І підрядник ТОВ «Данко» планує її закінчити до червня цього року.
«Підприємство було готове розпочати роботи восени минулого року, але через неузгодженість джерел фінансування ремонт перенесли на весну 2019 року», – каже начальник відділу якості та технічного контролю і нових технологій Служби автомобільних доріг у Луганській області Віктор Циганський.
За його словами, приватного підрядника обрано за результатами тендерів, які провела Служба автомобільних доріг у Луганській області у системі ProZorro. Асфальтобетонну суміш для ремонту доставлятимуть з Сєвєродонецька, з асфальтобетонного заводу підприємства «Данко». Щоденно привозять 400 тонн асфальту, який відразу укладають. Дорогу не перекрили, роботи ведуться по одній стороні. Безпека руху забезпечена.
За сприятливих погодних умовах роботи з укладання першого шару асфальту на дорозі підрядник планує закінчити у визначений термін. Фото надане прес-службою Служби автомобільних доріг у Луганській області