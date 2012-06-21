Житель Старобільська зберігав та здійснював збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв на території Сєвєродонецька без передбаченого законом дозволу. Правоохоронці затримали його безпосередньо під час чергової реалізації зброї. У ході огляду місця події вилучено цинковий короб з боєприпасами ВОГ-25, близько 200 набоїв калібром 5,45 мм та 2 тротилові шашки.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, наразі тривають невідкладні слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Луганській області. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинення інкримінованого правопорушення чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»