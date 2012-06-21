На ЗНО в області вже зареєструвалося 6 тисяч 95 учасників, що більше, ніж минулого року.
«Ми готові до організації та проведення основної та додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання: уже підготовлено пункти тестування, продумано підвіз дітей, готуємо наших педагогічних працівників, які працюватимуть на пунктах ЗНО», — каже директор обласного департаменту освіти і науки Юрій Стецюк.
За його словами, кількість випускників цього року, які зареєструвалися для проходження ЗНО — 3528 учасників. Серед них 366 підлітків, які навчаються за екстернатною формою та 39 — за дистанційною формою навчання.
Директор обласного департаменту освіти і науки звертає увагу учнів та їхніх батьків на те, що період додаткової реєстрації на ЗНО цього рокурозпочнеться з 25 травня до 9 червня.
«Це додатковий період реєстрації для участі у додатковій сесії ЗНО. І тут є окремий пункт для тих осіб, які живуть на тимчасово окупованих територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень», — підкреслив Юрій Стецюк.