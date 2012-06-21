Упродовж цього року на Львівщині планують забезпечити житлом майже 90 дітей-сиріт. За інформацією прес-служби облдержадміністрації, на цю добру справу з обласної скарбниці мали надати 7 мільйонів гривень. До того ж Львівщина отримала 16,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування.
Першочергово цього року забезпечуватимуть житлом тих хлопців і дівчат, в яких минає граничний вік. Адже відповідно до законодавства, безкоштовно можуть забезпечити житлом осіб з числа дітей-сиріт до 23 років.
В області планують створити п’ять дитячих будинків сімейного типу та відкрити у селі Бірки Яворівського району малий груповий будинок для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Торік в області зуміли забезпечити власними помешканнями 87 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 2017 року — 59, 2016-го — 73, а 2015-го — 36. Торік з державного бюджету надано майже 13,5 мільйона гривень для забезпечення житлом дітей такої соціальної категорії, а також 7 мільйонів гривень — з обласної скарбниці.
Створено ще один дитячий будинок сімейного типу, в який влаштували п’ятеро дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 14 отримали житло за кошти міських і районних бюджетів.