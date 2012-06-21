Піонер в Україні — центр навчання фермерів презентують на Львівщині незабаром. Підготовка відбуватиметься за участі обласного центру зайнятості та Міжнародної фінансової корпорації. Про це розповів голова асоціації роботодавців Львівщини Зеновій Бермес, повідомляє Гал-Інфо.
«Скоро ми презентуватимемо проект, який передбачає створення першого в Україні центру з навчання фермерів. Ми, асоціація роботодавців Львівщини, здружилися з Міжнародною фінансовою корпорацією, структурою Світового банку. Центр зайнятості має гроші для безкоштовного навчання безробітних. Дуже хотілося б навчати учасників АТО. Люди проходитимуть чотиримісячний курс навчання, а по завершенні отримають кредит», — сказав Зеновій Бермес.
Кредит видаватимуть не грошима, а насінням і всіма необхідними матеріалами для ведення фермерського господарства.
У Львівській області 283 тисячі селянських господарств і 812 фермерів. І ця кількість, як зазначили на нещодавній прес-конференції, на жаль, не зростає.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»