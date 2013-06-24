Спеціалізована клініка з протезування та реконструкції Superhumans, яка з’явиться на Львівщині вже незабаром, стане прикладом зразкового партнерства між державою та приватними благодійними ініціативами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Клініка спеціалізуватиметься на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу. Відтепер наші захисники матимуть доступ до сучасної та новітньої медицини, яка вже сьогодні існує у провідних клініках світу та рятує життя. Про це розповів Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Нині час великих трансформацій в системі охорони здоров’я. Війна суттєво вплинула на медичну систему України та повністю перелаштувала її на військові рейки. Зараз хочеться розвивати найближче майбутнє, яке вже сьогодні працює у провідних та успішних клініках США та Європи, аби показати, що в Україні може бути ще краще і це цілком можливо. Наслідки війни призводять до збільшення кількості травмованих пацієнтів, які потребують фізичної реабілітації та нових видів реконструктивної хірургії. Все це вимагає термінового реагування системи охорони здоров’я та комплексних швидких рішень. Одним із таких рішень є проект Superhumans», – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Також Міністр зазначив, що створення такої клініки є прикладом державного та приватного партнерства. Зараз ми хочемо досягти максимуму зусиль, аби люди, які захищали нашу країну, мали змогу отримати якісну медичну та психологічну допомогу, ефективне протезування та реабілітацію. Адже наші люди є героями, і це дуже почесно робити таку важливу справу, аби українці мали доступ до найкращого, що є у світі.

Створення закладу відбуватиметься через модернізацію та переустаткування державної лікарні, яка нині діє в регіоні. Наразі розпочалася підготовка до реконструкції.

До центру Superhumans будуть залучені найкращі медичні спеціалісти із США та ЄС. Згодом на базі Superhumans планують створити також освітній тренінговий центр для медиків з України і світу – зараз українські спеціалісти накопичують величезний досвід лікування бойових травм та зможуть ділитися ним із колегами з усього світу.

Superhumans керуватиметься незалежною радою директорів та медичною радою. До складу правління проекту Superhumans приєдналася перша леді України Олена Зеленська, а до медичної ради – Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Superhumans створювався за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один засновник проекту – Філіпп Грушко, член Наглядової ради TIS та координатор визначних інвестиційних угод на українському ринку. СЕО Superhumans стала Ольга Руднєва, багаторічний керівник Благодійного фонду «АнтиСнід» в Україні.

Засновники мають намір також презентувати проект у Великій Британії та згодом у країнах Європейського Союзу. До створення Superhumans щоденно приєднуються відомі люди, українські та світові зірки. Вони долучаються до команди та стають амбасадорами, аби розповсюджувати інформацію, залучати кошти та професіоналів до проекту.