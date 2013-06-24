Будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови, у Придністров’ї, які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію, утім, варто уникати дестабілізації в цьому регіоні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Президентом Молдови Маєю Санду в Києві.

«Якщо буде, я вважаю, що це глобальна помилка. Ті чи інші сигнали ми отримуємо, вони неприємні. Але ці люди, які перебувають у Придністров’ї, мають знати: для нас це буде не удар, а ляпас. А ми точно відповімо ударом», — сказав Володимир Зеленський.

Мая Санду зазначила, що Молдова відстежує ситуацію у Придністров’ї. «Ми б хотіли впевнитися, що не виникне ситуації, яка може дестабілізувати подальшу обстановку. Наші інституції продовжують відстежувати ситуацію, і звісно, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми вживатимемо заходів та інформуватимемо наших партнерів», — сказала Президент Молдови.