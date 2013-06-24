Американське космічне агентство NASA заявило про паузу у польотах на Марсі гелікоптера Ingenuity в межах дослідницької місії.

Про це йдеться у пресрелізі відомства, передає Укрінформ.

«Зараз на Марсі сезон пилу та зима, а це означає, що в повітрі більше пилу та менше сонячного світла для того, щоб зарядити батареї Ingenuity. Очікується, що рівень пилу знизиться пізніше в липні, тому команда вирішила дати акумуляторам гелікоптера перерву на кілька тижнів і відновити їх щоденний рівень заряду», - заявили у NASA.

Очікується, що, якщо дозволить погода, Ingenuity поновить польоти приблизно на початку серпня.

Як повідомляв Укрінформ, гелікоптер Ingenuity був доставлений на Червону планету разом із марсоходом Perseverance NASA 18 лютого 2021 року після майже 7 місяців польоту. Свій перший політ Ingenuity здійснив 19 квітня 2021 року. Вертоліт вартістю 85 млн доларів США став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.

У середині червня стало відомо, що NASA провело 29-ий запуск на Марсі гелікоптера Ingenuity в межах дослідницької місії.