Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
За два місяці нинішнього року державні виконавці Миколаївщини стягнули понад 3,8 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами. Про це повідомляють в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області.
Найбільші суми стягнуто з ДП «Миколаївський суднобудівний завод» – один мільйон 293 тисячі гривень, КП «Спеціалізоване комунальне підприємство «Гуртожиток» – понад 975 тисяч гривень та ЖКП Миколаївської міської ради «Південь» – 483 тисячі гривень. Наразі до ТОП-3 боржників регіону належать ДП «Миколаївський суднобудівний завод» із сумою заборгованості понад 24 мільйони гривень, ДП «Український радіотехнічний інститут» із заборгованістю 2,4 мільйони гривень та ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» із заборгованістю у майже два мільйони гривень.