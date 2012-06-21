На розкопках городища стародавніх кіммерійців "Дикий сад" у Миколаєві знайшли давній міст через фортечний рів.

Знахідці 3,2 тис. років, сказав "Укрінформу" керівник розкопок Кирило Горбенко.

"Ми знайшли найстаріший у Східній Європі міст через фортечний рів. Він датується 1250 роком до нашої ери. Трохи старший міст є тільки у Греції. Він належить до пам'яток мікенської цивілізації і датується 1300 роком до нашої ери", - розповів він.

У Греції міст веде через яр. А цей є елементом фортифікаційної споруди. Ним можна було пройти до цитаделі городища. Основа мосту кам'яна, а згори стояла дерев'яна конструкція.

"Цього сезону ми почали працювати на новій ділянці 10 на 10 метрів і розчистили кладку з цікавою архітектурною спорудою. Відкопали вежу й купу каміння. Це новий житловий будинок або якась фортифікаційна споруда, адже вона розташована на стику цитаделі та ближнього передмістя. Щоб зрозуміти це, у вересні продовжимо розкопки. Їх довелося тимчасово зупинити через несприятливі погодні умови. Спочатку все заливав дощ, потім була неймовірна спека. Сподіваємося, що знайдені господарські ями дадуть нову інформацію", - додав Горбенко.

Нещодавно біля Маріуполя на Донеччині археологи розкопали курган віком 5000 років. Дослідники знайшли дев'ять поховань епохи ранньої бронзи. Припускають, що це предки кіммерійців.