Цюріхський університет і концерн Airbus збираються виростити зразок людської тканини на Міжнародній космічній станції. Про це повідомляє Bucha.Life, посилаючись на пресреліз концерну.

Матеріали для експерименту доставлять на станцію в ході наступної місії постачання, а результати повернуться на Землю в жовтні. Проєкт розроблений швейцарськими вченими, професором анатомії Олівером Ульріхом і біологом Корою Тіль.

«На Землі не можна виростити тривимірні органели без будь-якої підтримки каркаса. У космосі, де немає гравітації, ця проблема вирішується сама собою», – пояснює Кора Тіль.

Органели – це подібності органів живих істот, які вирощують зі стовбурових клітин. Тривимірні органели викликають великий інтерес з боку фармацевтичних компаній, оскільки вони дозволяють проводити досліди безпосередньо на людських тканинах, без використання тварин. Крім того, органели можна застосовувати в якості будівельних блоків для заміни пошкоджених ділянок органів.

Раніше американці доставили для дослідів на МКС організм, який росте, але не використовує поділ клітин.