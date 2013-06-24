АТ «Укрзалізниця» розгортає програму безкоштовного навчання домедичній допомозі на найбільших вокзалах країни. Програма передовсім охопить міста-мільйонники та населені пункти східного регіону, розташовані поблизу лінії розмежування, а також міста південних областей. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Укрзалізниця — це насамперед дисципліна. Саме це ми пропонуємо суспільству зараз, коли рівень напруги зростає. Історія сучасного Ізраїля показує, що при достатній громадянській мобілізації ти стаєш непереможним. Для цього кожна людина має знає, що та як робити в кризової ситуації. Ми готові стати рушієм громадської мобілізації, розгортаючи пункти тематичного навчання та інформування на вокзалах», — пояснив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступні та безкоштовні для всіх. Запрошуємо охочих записуватися на тренінг у зручний час у містах проживання, уточнивши деталі у координаторів програми на місцях (див. контакти нижче). На тренінгу можна буде отримати практичні знання, які стануть у нагоді у побуті та допоможуть зберігати спокій та діяти впевнено в критичній ситуації.

А саме: навички першої допомоги при критичних кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах, дорожньо-транспортних подіях чи пораненнях. Відвідувачі тренінгу також отримають базові знання щодо дій при епілепсії, удавленні, утопленні, опіках, обмороженнях, травмах та при виникненні інших небезпечних для життя ситуацій.

Навчання розраховані на людей без базової медичної освіти, після проходження тренінгу відвідувачі отримають сертифікат.

Перелік міст, де проходять заняття, та дати тренінгів:

Київ, координатор Світлана, 097-336-37-11; заняття вiдбудеться 28 лютого о 13:00.

Маріуполь, координатор Віра, 063-625-64-71; заняття відбудеться 25 лютого о 12:00.

Покровськ, координатор Ірина, 050-621-48-32; заняття відбудеться 24 лютого о 13:00.

Лиман, координатор Ольга, 050-968-82-91; заняття відбудеться 28 лютого о 12:00.

Костянтинівка, координатор Олена, 066-085-04-92; заняття відбудеться 28 лютого о 13:00.

Бахмут, координатор Ганна, 099-603-84-11; заняття відбудеться 23 лютого о 08:30.

Лисичанськ, координатор Ірина, 050-185-94-35; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00.

Вінниця, координатор Тетяна, 067-700-76-57; заняття відбудуться 23-25, 28 лютого, 1 березня о 10:00.

Хмельницький, координатор Наталія, 096-678-05-13; 22 лютого о 15:30.

Суми, координатор Тетяна, 050-983-72-88; заняття відбудуться 23 лютого о 10:00 та 11:00.

Дніпро, координатор Альона, 066-363-30-73; заняття відбудуться 28 лютого о 18:00, 2 березня о 18:00, 5 березня о 12:00, 6 березня о 12:00, 10 березня о 18:00.

Кривий Ріг, координатор Ольга, 096-353-22-76; заняття відбудуться 28 лютого, 2, 10, 17 березня о 10:00.

Запоріжжя, координатор Світлана, 067-973-31-22; заняття відбудеться 28 лютого, час узгоджується додатково.

Харків, координатор Дмитро, 050-051-52-32; заняття відбудуться 1 березня о 09:00, далі — 2, 3, 10-11 березня зі зміненим часом.

Полтава, координатор Ольга, 066-930-58-95; заняття відбудеться 24 лютого о 09:00.

Одеса, координатор Людмила, 067-739-75-46; заняття відбудеться 26 лютого о 10:00.

Миколаїв, координатор Світлана, 066-461-47-76; графік занять буде надано додатково.

Херсон, координатор Надія, 066-783-77-30; заняття відбудуться 24-25, 28 лютого, 1-04 березня о 13:00.

Кропивницький, координатор Людмила, 095-240-89-05; заняття відбудеться 23 лютого о 17:00.