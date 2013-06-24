Світовий банк та уряд України представили звіт про руйнування, яких завдали російські війська. Верифікована сума, необхідна для відновлення України, становить 349 мільярдів доларів. Про це розповів Денис Шмигаль на пресконференції з українськими журналістами в Києві.

Прем’єр-міністр зазначив, що відбудову держави поділено на кілька основних етапів. Перший з них — негайне відновлення, яке відбувається вже зараз і триватиме наступного року. Інші етапи — це середньострокове та довгострокове відновлення, а також модернізація України за принципом build back better, або «відбудуємо краще, ніж було».

«Потреба в коштах на негайне відновлення цього та наступного років становить 17 мільярдів доларів, з яких 3,4 мільярда потрібно на цей рік. Світовий банк уже створив трастовий фонд, щоб ми могли акумулювати цю суму від наших союзників. Ми ведемо переговори про таку допомогу зі США, Німеччиною, ЄС та МФО. Доки ці переговори тривають, уряд та місцева влада вже працюють над відбудовою зруйнованої інфраструктури і житла. За останні місяці ми відновили понад 3 тисячі різних об’єктів, а загалом уряд надав на це майже 3,5 мільярда гривень», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що програма швидкого відновлення передбачає відбудову об’єктів критичної інфраструктури, лікарень, шкіл, пошкодженого житла і транспортної інфраструктури. За словами очільника українського уряду, довгострокове відновлення розпочнеться на наступний день після перемоги України та завершення бойових дій.

«Ми не хочемо втрачати три-чотири роки, тому працюємо над відповідною стратегією вже зараз. У Лугано ми обговорили концептуальні рамки великого плану відновлення. Наприкінці жовтня буде друга конференція в Німеччині. Там буде обговорення та презентація детального плану з чіткими проєктами, фінансуванням, командами і строками. Головним джерелом такого великого плану мають бути заморожені на Заході російські активи, суму яких оцінюють у 300—500 мільярдів доларів», — сказав Денис Шмигаль.