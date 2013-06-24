17-19 лютого Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час робочої поїздки до Одеської області відвідав 6 зрошувальних систем, зокрема Білгород-Дністровську, Дунай-Дністровську, Суворовську, Ізмаїльську, Татарбунарську, Кілійську, канали Громадський і Дунай-Сасик, а також провів виїзну нараду в м. Ізмаїл щодо актуальних питань меліорації земель та рибного господарства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час наради з аграріями, представниками організацій водокористувачів, а також рибного господарства було обговорено розвиток меліорації в Одеській області, впровадження комплексної реформи в цьому секторі та можливості підвищення потенціалу використання зрошуваних земель за рахунок створення організацій водокористувачів. Також учасники розглянули окремі заходи, які необхідно реалізувати для забезпечення регіону водою. Зокрема, йшлося про необхідність розчищення каналів та забезпечення водою Придунайських озер.

Микола Сольський зазначив, що впровадження меліоративної реформи дозволяє аграріям самостійно залучати інвестиції для розвитку та модернізації меліоративної інфраструктури, підвищувати ефективність її використання, збільшувати поливні площі, не допускаючи деградації ґрунтів.

«В Україні площа меліорованих земель становить 5,5 млн га. Після війни нам потрібно буде відновити зрошення понад 1 млн га. Для побудови нових та відновлення наявних зрошувальних систем знадобляться значні інвестиції. Меліоративна реформа дозволить аграріям самостійно їх залучати для розвитку та модернізації інфраструктури. У результаті це дозволить підвищувати ефективність її використання, збільшувати поливні площі, не допускаючи деградації ґрунтів», – підкреслив Микола Сольський.

Нагадаємо, станом на сьогодні створено 15 організацій водокористувачів, із них вже зареєстровано в ЄДР дев’ять організацій водокористувачів (одну в зоні осушення, всі інші – в зоні зрошення).