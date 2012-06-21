Ukraine.ua, офіційний сайт України, «заговорив» ще однією мовою — китайською https://ukraine.ua/zh/. Про це сьогодні повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. До цього сайт уже був доступний відвідувачам англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською.

«Китайською в світі говорять понад 1,5 млрд людей – це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики», — зазначив Дмитро Кулеба.

Запуск нових мовних версій офіційного сайту України — частина системної іміджевої роботи МЗС з іноземною аудиторією за різними напрямами — від промоції України серед потенційних туристів до тих, хто цікавиться Україною або лише починає відкривати її для себе, планує вести торгівлю або бізнес з Україною чи приїхати сюди на навчання. Сайт-візитівка Ukraine.ua, «спілкуючись» з аудиторією її рідною мовою, дозволяє сформувати перше враження про Україну та побудувати позитивні асоціації з нею.

До створення китайської мовної версії Ukraine.ua долучилися студенти і викладачі кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, дипломати Посольства України в Китаї, а також носії мови.

Ukraine.ua — сучасний цифровий портал для іноземної аудиторії, який створили та розвивають Міністерство закордонних справ України та Український інститут. У час, коли подорожі обмежені, це простий спосіб віртуально відвідати Україну. І не лише відвідати, а й отримати порцію натхнення та закохатися в Україну з першого погляду.