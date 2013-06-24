4 березня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» зі стартовою ціною 26,4 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Об’єкт приватизації засновано у 1911 році та було востаннє модернізовано у 2019. Профіль виробництва – виготовлення – спирту етилового ректифікованого. Актив забезпечений всім необхідним технічним обладнанням та комунікаціями, має зручні під’їзні шляхи та велику територію.
До власності активу належать:
- 25 об’єктів нерухомого майна загальною площею 6964,4 м²;
- більше 20 одиниць транспортних засобів;
- понад 510 одиниць різноманітного устаткування.
Площа земельних ділянок на яких розташований об’єкт приватизації становить 22,8522 га.
Об’єкт розташований за адресами: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 1, вул. Заводська, 1А, вул. Заводська, 2 вул. Заводська, 1 «З», Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 12; Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Денихівка, вул. Залізнична, 3.
Прийом заявок для участі в аукціоні триватиме до 3 березня 2022 року, а розмір гарантійного внеску становить 2 639 374,94 гривень.
Приватизаційними умовами новий власник зобов'язаний протягом 5 робочих днів перерахувати на рахунок ДП «Укрспирт» кошти у сумі 26 393 749,40 грн для погашення ДП «Укрспирт» боргів із ЄСВ, а також простроченої кредиторської заборгованості.
Детальніша інформація про об’єкт приватизації: https://cutt.ly/TOMFquQ