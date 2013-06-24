Цю дев’ятиповерхівку на вулиці Нижня Горова, 44 в Черкасах добре знають. Її мешканці під орудою ОСББ весь останній час активно працювали над поліпшенням енергозберігання. Зробити більш енергоефективним свій дім, якому понад 35 років, співвласники вирішили тому, що у приміщеннях був нерівномірний розподіл тепла по квартирах, розбалансована та неефективна система теплопостачання, понаднормове споживання тепла та значні втрати теплової енергії через неякісні вікна в місцях загального користування.