У більшості шкіл області розпочалися осінні канікули. Таких 654. Тамтешні учні відпочиватимуть від сьогодні й до 30 жовтня. Інші навчальні заклади підуть на канікули з наступного тижня, а деякі тільки взимку.

«Обмеження є по тривалості канікул. Не менше 30 днів протягом навчального року. Коли відпочивати, кожен навчальний заклад визначає сам. Такі правила діють вже п’ять років з моменту прийняття нових законів про освіту», – розповіла начальниця управління департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОВА Валентина Середня.

Більшість шкіл регіону відпустили дітей на осінній відпочинок з 24 жовтня. Ще 130 розпочнуть канікули з наступного понеділка. Є й такі, що ймовірно об’єднають осінні канікули із зимовими.

Спільного графіку, коли учні мають йти на відпочинок, в Україні не існує. Єдина вимога – освітній процес повинен тривати 175 навчальних днів. Закінчитися він має до 1 липня.

Загалом на Дніпропетровщині 834 школи. Переважна більшість школярів навчається онлайн.