Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

«Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена, і наразі знов територія повернена під юрисдикцію України», - повідомила вона.

За словами спікера, ворог наразі не має успіхів у наземному просуванні. Тому вдається до звичного способу авіа- та ракетних ударів.

«Просуваються наші війська у спеціальний спосіб – повільно, але впевнено, як ми й говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо. На суходолі ворог не має успіхів просування, тому використовує наразі тактику авіаційних і ракетних ударів. Сьогодні на світанку знову було вдарено ракетами по Нововоронцовці, і по ще кількох громадах на півночі Херсонщини», - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що інформації про жертви немає. Та через те, що обстріл був розсіяний, дані уточнюють.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ завершили військову операцію із зачищення острова Зміїний від техніки та озброєння російських загарбників, що втекли до тимчасово окупованого Крим.