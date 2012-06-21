Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наступного літа на Сумщині всіма формами оздоровлення та відпочинку будуть охоплені майже 52 тисячі дітей віком від 7 до 17 років, що становить половину від їх загальної кількості.
Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Сумської ОДА Євген Походня, наголосивши, що особлива увага буде приділена дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, тим, у кого один з батьків загинув в АТО чи має статус учасника бойових дій у зоні АТО.
Для них відповідна обласна програма передбачає в обласному бюджеті 11,5 мільйона гривень, а всього на оздоровчий сезон необхідно майже 38 мільйонів гривень.
Ці кошти закладені в обласному бюджеті, бюджетах міст, ОТГ та районів області. Частину виділять профспілкові організації підприємств, установ та організацій, батьки, спонсори.
Передбачається, що функціонуватимуть 21 позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, дитячий заклад санаторного типу, 3 наметових містечка, наметовий табір дитячого самоврядування «ТУСА».
У рамках угоди між Сумською та Херсонською ОДА планується відпочинковий обмін групами школярів.
Цього року розширено перелік категорій хлопчиків і дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. До них віднесено дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків, а також, якщо один з батьків – інвалід 1-ї або 2-ї групи.