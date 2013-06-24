«Пакунок малюка» — одна з затребуваних новацій для родин, які стають батьками. Уряд приділяє багато уваги і передбачає значний обсяг коштів на його закупівлю. Зокрема, в бюджеті на 2023 рік закладено 1,43 мільярда гривень на закупівлю пакунків і надання грошової компенсації родині за невикористані пакунки.

Медичні заклади у всій країні забезпечено запасами «пакунків малюка» в середньому до кінця червня. Адже станом на 1 січня на складах зберігалося 21,7 тисячі цих пакунків. Із 1 січня по 15 березня 2023 року разом було видано 7 тисяч пакунків. Їх залишки на складах у регіонах становлять ще 14,7 тисячі, тобто з нинішнім рівнем використання 3,5 тисячі на місяць їх вистачить ще на понад чотири місяці.

Початок тендера на закупівлю «пакунків малюка» заплановано на кінець березня, щоб до кінця квітня підписати договір з майбутнім постачальником, який переможе в тендерній процедурі. Протягом січня-лютого Міністерство соціальної політики зібрало потребу з регіонів щодо того, яка кількість пакунків орієнтовно буде необхідна 2023 року, підготувало документацію для проведення тендера та найближчими днями його оголосить. Тож у Міністерства соціальної політики і майбутнього постачальника достатньо часу, щоб забезпечити всі заклади охорони здоров’я потрібною кількістю нових пакунків.

Для порівняння: за весь 2022 рік молодим батькам було видано 52 тисячі пакунків. З яких 44,9 тисячі виготовлено 2022-го, решту — попереднього року.

Спостерігається стійка тенденція, що батьки новонародженої дитини дедалі частіше обирають не «пакунок малюка», а грошову компенсацію за нього. Зокрема, протягом 2022 року 154 тисячі родин (тобто 74% всіх батьків) обрали саме не пакунок, а гроші. Цього року тенденція лише посилюється: з 40,5 тисячі родин 33,5 тисячі обрали грошову виплату (82%).