За сприяння командувача об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва п’ятнадцяти тонний автопотяг з вантажем гуманітарного призначення прибув до військового угруповання, що виконує бойові завдання на південно-східному напрямку. За словами командувача, допомога складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, засобів гігієни, спальних мішків та інших необхідних у військовому побуті речей.

– Гуманітарний вантаж було передано для Командування завдяки нашим друзям з Польщі. Розмитнення, складування вантажу та інші необхідні процедури здійснили представники благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України», керівницею якого є Ольга Чуйко, - уточнив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що важливу роль у спільних гуманітарних програмах Командування об’єднаних сил ЗСУ відіграють українські перевізники на чолі з президентом «Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України» Леонідом Костюченком.

Разом переможемо!

Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.