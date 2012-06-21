Видання L'Obs, з посиланням на прокуратуру Ніцци, повідомило про те, що на півдні Франції виявлено вантажівку, в якому знаходилося 30 нелегальних мігрантів, зокрема троє неповнолітніх.
За словами чергового прокурора Ніцци, всі, хто знаходився на борту вантажівки мігранти є громадянами Пакистану. Водій автотранспортного засобу також виходець з цієї країни.
Згідно отриманих даних, вантажівка прибула з території Італії, внаслідок чого всі мігранти, за винятком водія, були передані італійській владі.
Водій був затриманий французькою службами прикордонної поліції. Стосовно чоловіка було порушено кримінальну справу за фактом «сприяння незаконному в'їзду на територію Франції», велика кількість ввезених в країну нелегалів погіршує ситуацію і робить злочин більш тяжким.
Варто нагадати, що нелегальні мігранти не тільки намагаються потрапити до Франції з Італії, але і навпаки. Минулого МЗС Італії звинуватило французьку владу в цілеспрямованій «доставці» неповнолітніх мігрантів на їх територію. Сталося це після того як з'явилося відео, на якому чітко видно як фургон французької жандармерії перетнув державний кордон Італії, заїхав в ліс і висадив там кількох мігрантів з Африки. Після цього фургон виїхав назад на територію Франції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»