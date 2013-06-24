За даними Фонду державного майна України, в період з 26 січня по 23 лютого 2022 року заплановано проведення 204 аукціонів з передачі в оренду державних активів.

Про це заявив Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко у своєму дописі у фейсбук.

«Оренда державної нерухомості є цікавою тим підприємцям, які не мають значних фінансових ресурсів для придбання нерухомості на старті власної справи. На сайті orenda.gov.ua вже є інформація та фото по 6700 таких об’єктів, а протягом наступного місяця заплановані 204 онлайн-аукціони з оренди», – зазначив Дмитро Сенниченко.

За його словами, суттєвою перевагою оренди у держави є також переважна відсутність обмежень цільового використання орендованих об’єктів. Відтак, бізнес на власний розсуд може вирішувати, яку саме діяльність здійснюватиме на базі такої нерухомості.

Також, важливою перевагою є значний часовий термін, на який пропонуються в оренду держактиви. Сьогодні, за законом, це 5 років з правом продовжити договір ще на 5 років без проведення аукціону, якщо він був заключений вперше через аукціон.

«Завдяки передбаченому тривалому терміну оренди, бізнес може планувати свою діяльність на стратегічну перспективу. Сумарно горизонт планування на орендованих у держави об’єктах становить 10 років», – пояснив Дмитро Сенниченко.

Щоб полегшити потенційним орендарям завдання з пошуку вакантних об’єктів держмайна Фонд держмайна створив маркетплейс оренди – orenda.gov.ua.

Вся база нерухомості для зручності на сайті візуалізована у вигляді інтерактивної мапи України. Наразі на ній відображена інформація щодо понад 6700 об’єктів оренди.