Тернопіль вирішив зачаруватися красою. До того ж, елегантного чи золотого віку і організував конкурс. До впровадження цього проєкту йшов два роки. Захід засвідчив: старання були немарні, захід вийшов гучним, викликав зацікавленість. Приміщення драматичного театру заповнилося вщерть — стільки зібралося охочих подивитися дійство і вболівальників учасниць.

Співорганізатор конкурсу «Краса елегантного віку» — громадська організація «Файні внуки», яка опікується людьми поважних років. Її керівник Сергій Губарев каже, що за два роки організовували фотосесії, дні іменинника, майстер-класи та багато інших заходів. Увесь цей час працювали над втіленням задуму, як вивести на подіум тернополянок, старших за 60. Пані не були готові до змагань краси. І ось упродовж двох років на різних заходах, за словами Сергія, додавали драйвовості, виходили за певні формати, старші ж люди тим часом звикали до цієї ідеї.

Коли нарешті оголосили про збирання анкет, то охочих виявилося багато. Кілька днів організатори спілкувалися з потенційними учасницями, щоб підібрати з-поміж них найкращих. І обрали вісім, найстаршій з яких 73 роки. Колись вони були будівельницями, трикотажницями, спортсменками, влилася в їхні лави й поетеса.

На них чекали два місяці підготовки. Одразу їх застерегли: жодних скарг і нарікань не прийматимуть. «Ми мали сюжетну лінію майбутнього дійства, а вони як учасниці мусили виконувати наші вимоги», — зауважує Сергій Губарев.

Із жінками активно працювали хореограф, психолог, тренери, спікери. Вони мали змогу в артстудії малювати картини, випікши печиво, пригощали ним дітей у сиротинці. Сергій розповідає, що ті солодкі зустрічі з малюками навіть наштовхнули «Файних внуків» на втілення нового проєкту, метою якого буде подружити самотніх бабусь із самотніми хлопчиками й дівчатками.

Беручись за проведення конкурсу «Краса елегантного віку», організатори вирішили творити своє. Скажімо, за кордоном у таких заходах наголос роблять на зовнішності. У Тернополі зважили на внутрішню красу жінки як берегині домашнього вогнища. І учасниці довели, що у своєму віці вони повні сил, енергії, натхнення й водночас жаги перемагати.

Чотири пори року як своєрідні етапи життя відобразилися в дефіле. Розпочали з чарівниці-зими, коли жінка цінує тепло. Учасниці конкурсу вийшли в гарних модних і сучасних сукнях від фірм — партнерів заходу. В українському національному вбранні конкурсантки зустрічали весну. У запальному й спекотному літі у відповідних нарядах перебували під танець рок-н-рол. А осінь означили як авангардну й доповнили вечірніми сукнями.

Без інтелектуального завдання теж не обійшлося. Кожна з учасниць мала відповісти на запитання. Чи не найбільше публіку в цьому конкурсі потішила Галина Стасіна, яка здобула титул «Пані глядацьких симпатій». Галині Григорівні довелось експромтом шукати відповідь на запитання: «Якби вас на побачення запросили два кавалери — один розумний, а другий гарний, кого б обрали?»

«Тепер не обрала б жодного», — зронила конкурсантка й зірвала шквал оплесків. А згодом виявила жіночу непослідовність: «Якби цей розумний був трохи красивим». Після цих слів, здавалося, зала не витримає сміху та оплесків глядачів.

Цей конкурс став для всіх конкурсанток викликом для них самих. Вони зуміли подолати свою невпевненість, тож і перемогли всі, звісно, виборовши той чи інший титул.