Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У наш час розгнузданої демократії закононеслухняні особи можуть творити що завгодно й не нести за це ніякої відповідальності. Й ця безкарність заохочує їх до здійснення ще безглуздіших вчинків, у тому числі й до залякування представників влади. На жаль, таких «Зорро» зараз більш, ніж досить.
Наприклад 9 лютого на Полтавщині хтось із таких народних месників а точніше, мабуть, претендентів на владу у межах окремо взятого регіону, підклав або дав завдання, щоб підклали, під машину голови однієї з райдержадміністрацій муляжі гранати Ф-1 і артилерійського боєприпасу часів Другої Світової Війни. І хоч голова району, якого, начебто хотіли підірвати в автомобілі, каже, що не злякався, але сам факт, що подібні речі стають нормою, непокоїть. Тим більше, що на руках у людей зараз багато й справжніх зброї та вибухонебезпечних предметів.
На Полтавщині це вже не перший такий випадок залякування влади перед наближенням виборів. У 1990-х роках гранату кинули в кімнату голови райради і вона вся вигоріла, також щось подібне було й із Карлівським міським головою.