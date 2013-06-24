Проведення наступного саміту беруть на себе Об’єднані Арабські Емірати. Міністр Руслан Стрілець поспілкувався з Міністром з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Маріам Альмхейрі. Говорили про кліматичну кризу, збереження довкілля та важливість природних екосистем для життя людини. Про це повідомляє Урядовий портал.

Пані Маріам Альмхейрі розповіла, що СОР28 стане унікальним, не схожим на всі попередні кліматичні конференції. За словами Руслана Стрільця, він не має сумніву, що в цієї країни вистачить сил організувати саме в такому дусі. Мало хто розглядає ОАЕ з точки зору біорізноманіття та розвинутих екосистем, але цій країні й справді вдалося побудувати у себе місто-сад, незважаючи на кліматичні умови.

Руслан Стрілець: «Цього року Кліматична конференція #СОР27 для України була знаковою. І не лише через повномасштабну війну росії проти нашої держави. Цього року Україна вперше мала свій павільйон – наш “острівок незламності” серед незліченної кількості павільйонів інших країн. Це стало реальністю завдяки підтримці ЄС, Німеччини та низки партнерів. Для нашої країни важливо взяти участь і в наступному COP. Маю надію, у 2023 році ми будемо акцентувати вже не на збитках російського вторгнення, а на успішному подоланні наслідків війни для довкілля».

Також вони обговорили більш екологічні технології для відходів видобувної промисловості.

«Для України важливо змінити підходи в управлінні цим видом відходів. Адже вони для нашої держави є набагато більшою проблемою, ніж побутові. І тут для України дуже цінним стануть технології ОАЕ. Сподіваюся на продовження нашого діалогу з ОАЕ і на те, що вже скоро наша реформа управління відходами матиме ще одну історію успіху», - зауважив Руслан Стрілець.