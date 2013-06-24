За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру керівнику одного із підрозділів Головного управління Нацполіції в області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Генерального прокурора.

За даними слідства, начальник сектору вимагав та одержав від іноземця 5 тис доларів США за підготовку необхідних документів для прийняття Івано-Франківським відділом Державної міграційної служби позитивного рішення щодо видачі дозволу на імміграцію в Україну.

Під час одержання коштів його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Заходи з викриття працівника поліції здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.