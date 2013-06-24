Фонд державного майна 13 березня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу «Білгород-Дністровського морського торговельного порту». Торги відбулися в державній системі Prozorro.Продажі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Переможець аукціону запропонував 220 млн грн. Під час аукціону вартість «Білгород-Дністровського морського торговельного порту» зросла у 2,3 рази (з 93,8 млн грн стартової ціни). За право приватизації порту в торгах змагалися 3 учасника.

«Успішний продаж таких об’єктів під час війни демонструє, що український бізнес з оптимізмом дивиться в майбутнє і готовий інвестувати в розбудову вітчизняної економіки вже зараз. Мета приватизації – це запорука економічного зростання. Коли на занедбане виробництво приходить новий власник та вкладає кошти в його оновлення, це сприяє створенню нових робочих місць, росту зібраних податків та збільшенню ВВП. Для нас важливо, щоб порти розвивались, адже це збільшує експортний потенціал України», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки. В 2019-2021 роках збиток коливався в межах 23,5-28,5 млн грн. Негативна тенденція спостерігалася і в 2022 році. За січень-вересень минулого року порт отримав 2,9 млн грн збитку.

«В 2023 році Фонд держмайна пішов на історичний крок – вперше приватизував роками збиткові державні порти. Залучення приватних інвесторів у збиткові порти має надати імпульс модернізації портової інфраструктури. Це дозволить збільшити їх потужність та підвищити конкурентоспроможність української продукції, а також позитивно відобразиться на експортних доходах України», - зазначає Голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

«На кожному онлайн-аукціоні з приватизації ціну за обʼєкт формує ринок, це відбулося і сьогодні. Хоча стартова ціна за цей порт була знижена вдвічі, конкуренція на торгах Прозорро.Продажі зробила свою справу і ціна у порівнянні зі стартовою зросла на 126,2 млн грн. Після завершення процесу приватизації та сплати усієї вартості за актив, новий власник зможе почати модернізацію порта», - коментує Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.

Довідково

Переможець аукціону з продажу Білгород-Дністровського порту має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Лише після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

17 січня Фонд держмайна провів приватизаційний аукціон, на якому продав порт «Усть-Дунайськ». Під час торгів вартість активу зросла в три рази до 201 млн грн. В аукціоні взяли участь вісім підприємців.