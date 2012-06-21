Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Із 22 травня карантин на Рівненщині не пом’якшиться. Адже на ранок 21 травня в області зафіксовано найбільше випадків захворювання на коронавірус в Україні за добу — 66. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зазначивши, що Рівненщина не готова до другого етапу послаблення карантину.
«Справді, це антирекорд, якого ми ще не мали. Водночас ми залишаємося в лідерах за кількістю ПРЛ-тестувань», — відзначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Тому на засіданні комісії з техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій оперативно ухвалили колегіальне рішення: карантин не послаблювати. Принаймні, на найближчий тиждень: якщо за наступних сім днів будемо мати менше 150-ти підтверджених випадків захворювання, комісія збереться знову і винесе відповідний вердикт.
Утім, судячи з усього, поспішати не будуть: скажімо, на зустрічі з директорами дитячих оздоровниць голова ОДА Віталій Коваль заявив, що карантинні заходи триватимуть до 22 червня, тому старт сезону можливий хіба що з 1 липня.