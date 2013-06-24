Днями голови територіальних громад краю отримали каски, які передадуть військовим. Коштом обласного бюджету із співфінансуванням 57 громад закуплено 1554 шоломи.

Амуніцію призначено для бійців територіальної оборони. Каски розподілили відповідно до наданих громадами коштів за територіальним принципом. Вараському району дісталося 386, Дубенському — 154, Рівненському — 220, Сарненському —111, а місту Рівне — 77 шоломів. Ще 606 касок передали 104 бригаді територіальної оборони.

«Після розширення повноважень ми збільшили фінансування оборонної галузі області на 300%. Раніше придбали й передали військовим 1556 бронежилетів, 40 сучасних радіостанцій та сім персональних комп’ютерів. Дякую головам громад області за єдність і розуміння. Кожен на своєму місці має робити все, що може, задля наближення перемоги», — зауважив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Загалом для забезпечення спорядженням військово-службовців з обласного бюджету надано 41,4 мільйона, зокрема майже 25 мільйонів — від територіальних громад.

Зоряна ЖИЛЬЧУК

для «Урядового кур’єра»