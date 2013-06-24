Це 27,1 млн тонн зернових та зернобобових культур (збирання пшениці, ячменю та гороху вже завершено). Найвища врожайність зернових та зернобобових — в аграріїв Хмельниччини: 60,4 ц/га. А ось найбільший намолот на Одещині — 2,6 млн тонн.

Загальна картина намолоту зернових та зернобобових така: пшениці намолочено 19,2 млн тонн; ячменю — 5,6 млн тонн; гороху — 256 тис. тонн; кукурудзи на зерно обмолочено 228 тис. га (5%), намолочено 996 тис. тонн; гречки обмолочено 87 тис. га (74%), намолочено 121 тис. тонн; проса обмолочено 36,4 тис. га (81%), намолочено 83 тис. тонн.

Соняшнику намолочено 4,5 млн тонн. Найбільше на Кіровоградщині — 806 тис. тонн. Збирання цієї культури ще триває, нині його проведено на площі 2,2 млн га (46%). Сої намолотили 1 млн тонн з урожайністю 25,8 ц/га, площа збирання — 389 тис. га (26%).

Цукрових буряків накопано 2,6 млн тонн з урожайністю 474 ц/га. Найбільше на Вінниччині — 731 тис. тонн. Загалом викопано на площі 54 тис. га (30%). Збирання ріпаку завершено на площі 1,1 млн га. Намолочено 3,2 млн тонн насіння. Лідер — Хмельниччина, там зібрали 343 тис. тонн.