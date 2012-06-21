Цієї весни під час лісокультурної кампанії Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства планує відтворити ліси на площі 1110 гектарів. Головною породою створення зелених масивів лишається дуб звичайний — 85% загальної кількості. Також висадять саджанці горіха чорного, модрини європейської, дугласії, береки лікарської. Загалом планують використати майже 6 мільйонів саджанців і сіянців.
До проведення Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» лісівники Вінниччини готуються заздалегідь. Торік теплично-парникові господарства лісгоспів виростили посадковий матеріал — 10,6 мільйона штук сіянців та саджанців, заготовили 156 тонн лісового насіння. Підприємства повністю забезпечені посівним і посадковим матеріалом, а також мають для реалізації якісні саджанці сосни звичайної, ялини, груші, дуба червоного та інших порід. Наразі в лісгоспах готують техніку та інвентар, а працівники, залучені до лісокультурної кампанії, проходять навчання.
«На кожну ділянку, заплановану під заліснення, складаємо проект лісових культур, де вказано головно породу, тип лісорослинних умов, спосіб саджання, кількість садивного матеріалу. Складаємо схему змішування культур задля підвищення стійкості насаджень до несприятливих умов та шкідників», — розповідає начальник відділу лісового господарства, лісорозведення та лісовідновлення ВОУЛМГ Ігор Мельник.
Традиційно протягом березня і квітня у саджанні молодого лісу беруть участь близько 4 тисяч працівників лісового господарства Вінниччини та члени учнівських лісництв, студентська молодь, представники громадських організацій, державних підприємств, установ та представники влади.