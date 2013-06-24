Після подачі пакету документів (заяви, паспорта, ідентифікаційного кода, ІПР, документу, що підтверджує інвалідність, або інших документів у разі належності до певної пільгової категорії громадян) до ЦНАП або держадміністрації, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад, або через електронний кабінет особи з інвалідністю та підтвердження права на забезпечення ТЗР:

1. Виберіть постачальника/виробника ТЗР із більш ніж 100 перевірених підприємств в електронному каталозі на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua) у розділі «Особам з інвалідністю» та зверніться до нього і заявкою про намір на забезпечення ТЗР за встановленою формою;

2. Спільно із лікарем або фахівцем з реабілітації вибраного Вами підприємства підберіть ТЗР, який підходить Вам та оформіть замовлення або анкету в залежності від виду ТЗР;

3. З вибраним Вами підприємством буде укладено договір та після забезпечення Вас ТЗР оплачено його вартість за бюджетні кошти.

4. При отриманні ТЗР, перед підписанням акту виконаних робіт, переконайтесь, що це саме той ТЗР, який Ви замовляли. Ви маєте право відмовитись від ТЗР, якщо він вам не підходить до підписання акту про виконання робіт.

У разі виявлення недоліків: використання неякісного матеріалу, інших істотних дефектів, які роблять ТЗР непридатним або погано пристосованим для користування, Ви маєте право відмовитись від його отримання, не підписувати АКТ та обрати інше підприємство для виготовлення необхідного виробу.

5. У разі виходу з ладу ТЗР під час експлуатації, буде здійснюватися його гарантійний та післягарантійний ремонт.

Крім того, Мінсоцполітики реалізовано можливість зручного сервісу, який дає можливість оперативно онлайн подавати пакет документів для безоплатного отримання ТЗР – Електронного кабінету особи з інвалідністю.

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує:

- доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (далі- КЕП);

- особам, зареєстрованим в централізованому банку даних з проблем інвалідності, можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні ТЗР та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріплення сканованих копій документів та підписання КЕП;

- особам, інформація про яких відсутня в централізованому банку даних з проблем інвалідності, можливість подачі заявки на первинну реєстрацію в централізованому банку даних з проблем інвалідності із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП;

- можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів;

- прямий доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, переліку виробників ТЗР, картографією реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг;

- можливість надсилання інформаційних повідомлень з централізованому банку даних з проблем інвалідності на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю;

- можливість користувачу контролювати та завжди бути в курсі того, якими саме ТЗР, за якою ціною, та в які строки він забезпечується;

- проведення опитування осіб з інвалідністю щодо стану забезпечення ТЗР та оцінки якості наданих послуг.

Нагадаємо

Електронний кабінет особи з інвалідністю – це зручний інструмент, який дозволяє особам з інвалідністю та їх представникам безперешкодно, без додаткових зусиль та витрачання особистого часу, не виходячи з дому та не стоячи в чергах, здійснити первинну реєстрацію в Централізованому банку даних з проблем інвалідності. Таке нововведення є вкрай корисним в умовах пандемії коронавірусу та необхідності зменшення соціальних контактів.

Централізований банк даних з проблем інвалідності, в який інтегровано Електронний кабінет особи з інвалідність, це, в свою чергу, незамінний інструмент комунікації, який надає можливість своїм користувачам подавати документи, необхідні для взяття на облік для безоплатного отримання технічних та інших засобів реабілітації, а також отримувати корисну інформацію про події та новини, в точу числі, в сфері забезпечення ТЗР. І все це не виходячи з дому та не наражаючи себе та оточуючих на небезпеку коронавірусу.

Пресслужба Міністерства соціальної політики