Що в повноцінне харчування має входити риба — це аксіома. Поки що, на жаль, раціон середнього українця щодо її споживання далекий від науково обґрунтованої норми, але українські рибалки та рибоводи наполегливо працюють, щоб зменшити розрив між наявним і необхідним.
Про деякі показники їхньої діяльності ми вже писали («УК» №5 за 10 січня), але це були дані по листопад минулого року. А нещодавно голова Державного агентства рибного господарства України Ярослав Бєлов презентував річний звіт про роботу відомства, повідомляє прес-служба ДАРГУ. Зокрема він повідомив: українські рибалки у 2018 році виловили загалом 88,6 тисячі тонн риби та водних біоресурсів, зокрема 15 тисяч тонн антарктичного криля — удвічі більше, ніж у 2017 році.
Хто вже забув, що це таке, нагадаємо: криль — це різновид креветки, він не тільки смачний і поживний, а й корисний, тому добре, коли його побільшає на столі пересічного українця. «Вилов водних біоресурсів у Чорному морі становив 8,6 тисячі тонн, в Азовському — 21,3 тисячі тонн. Це шпрот, бичок, хамса, тюлька», — додав Ярослав Бєлов. Він зауважив: у 2018 році вилов риби в Азовському морі зменшився майже наполовину, і це пов’язано не стільки з діями східного сусіда, як із заходами регулювання риболовної діяльності, такими як заборона вилову певного виду риби в певний час, приміром, під час нересту.
Вшановуючи працю українських рибалок, не забуваймо і про рибоводів: торік вирощування товарної риби в умовах аквакультури сягнуло 20,2 тисячі тонн. Із них виловлено 15,9 тисячі тонн, що перевищує показник 2017 року на 7,8%. 87% вітчизняної продукції аквакультури — це короп і далекосхідні рослиноїдні риби.
Володимир Лісовий
для «Урядового кур’єра»