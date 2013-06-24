У День залізничника, на головному залізничному вокзалі країни в Києві відкрилась Алея залізних героїв. Таким чином Укрзалізниця відзначає більше 50 своїх працівників — залізних героїв, які часто з ризиком для життя евакуювали людей від війни та продовжують забезпечувати стабільний рух поїздів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Вже відсьогодні пасажири київського вокзалу зможуть познайомитись із залізними героями Укрзалізниці та їхніми історіями. Це люди різних залізничних професій з усіх регіонів країни, які вели потяги під обстрілами, рятували людей на вокзалах, відновлювали колії та енергомережі після бомбардувань. Та їх усіх об’єднує одне: вони скромно зауважують: «Ми просто виконували свою роботу».

Алея залізних героїв з описом геройських вчинків залізничників розташована на колонах конкорсу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський. Виставка працюватиме впродовж кількох місяців.

Також до професійного свята Укрзалізниця підготувала інформаційні подарунки, які дозволять великому колективу товариства відчути єдність попри те, що залізничники не можуть зустрітись усі разом за святковим столом. І один з перших подарунків – святковий сайт, розроблений спеціально для привітання та визнання героїзму залізних людей.