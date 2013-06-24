У колективу відомої компанії «АМК РЕМ-БУД» спектр роботи доволі широкий. Це не лише будівництво і ремонт автомобільних доріг, а й їх експлуатаційне утримання, що сприяє безпеці руху.

Йдеться, зокрема, про планування та підсипання дорожніх узбіч.

Цим зараз займається одна із бригад, яка працює на автомобільній дорозі сполученням Угроїди – Наумівка, що на Краснопільщині Сумської області.

За допомогою спеціальної техніки робітники впорядковують узбіччя, аби рух на цій ділянці був максимально безпечним.

Інша бригада зайнята на відрізку дороги між Білопіллям та Костянтинівкою, що пролягає через населені пункти Ободи і Степне в Сумському районі.

Тут будівельники вирубують чагарники та дику поросль, тим самим покращуючи видимість для водіїв.

Такі заходи особливо важливі осінньо-зимової пори, коли погодні умови доволі складні і насамперед стосовно видимості.

Тож комплексний підхід дає належні результати: де попрацювали представники компанії, там дороги і узбіччя чисті й акуратні.